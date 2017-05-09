В Евросоюзе отметили День победы над нацистской Германией

В большинстве стран ЕС в понедельник отмечали День победы во Второй мировой войне в Европе.

Как передает Euronews, в частности, чествование произошли в странах, что до конца 1980-х годов входили в коммунистическоий блок, а потому День победы отмечали вместе с СССР – на следующий день.

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В столице Чехии Праге торжественная церемония с участием премьер-министра Богуслава Соботки состоялась возле Национального монумента на Віитковой горе.

Военные держали исторические чешские армейские флаги. Политики и солдаты возложили венки и цветы к монументу.

В Варшаве польский министр обороны Антони Мачеревич и ветераны собрались у могилы неизвестного солдата на площади Пилсудского в Варшаве. День победы здесь был перенесен с 9 на 8 мая только 2 года назад.