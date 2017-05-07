В Париже с площади перед Лувром эвакуировали людей (фото)

Пресс-служба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона сообщила, на площади возле Лувра, где Макрон планирует встретиться со сторонниками после оглашения результатов выборов, провели эвакуацию из соображений безопасности.

Об этом сообщает Associated Press.

Пресс-секретарь кампании рассказала, что набережную Орсе в центре Парижа эвакуировали в воскресенье в качестве меры предосторожности. Она не уточнила характер угрозы, но говорит, что полиция приказала провести эвакуацию.

Также эвакуировали журналистов, находившихся в пресс-центре, организованном штабом Макрона.

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Макрон намеревался собрать своих сторонников в случае победы на президентских выборах перед знаменитой стеклянной пирамидой Лувра.

Полиция в Twitter сообщила, что "это простая проверка и применяются меры предосторожности".

Как известно, Лувр находится под усиленной охраной после нападения экстремиста на французских солдат возле музея во время президентской кампании.