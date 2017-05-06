В Индии около 200 школьниц госпитализированы из-за утечки газа (фото)

В Индии около 200 школьниц госпитализированы из-за утечки газа.

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Читайте такжеРусская служба ВВС

По данным полиции, школьницы стали жаловаться на резь в глазах и в горле. В результате вся школа была эвакуирована.

Специалисты сейчас пытаются установить, какой именно газ был на складе. По предварительным данным, могла произойти утечка хлорметила пиридина, который используется при изготовлении пестицидов и инсектицидов.

Госпитализированные школьницы находятся в удовлетворительном состоянии, и их здоровью ничто не угрожает.

Отмечается, что утечка газа является довольно частой причиной отравлений в Индии. Это связано, в первую очередь, с плохими условиями хранения химикатов и низкими стандартами безопасности.