Преобразование Турции начинается - Süddeutsche Zeitung

На торжественной церемонии во вторник Эрдоган снова вступил в основанную им "Партию справедливости и развития" (ПСР), которую он единолично возглавлял с 2002 года. На специальном партийном заседании 21 мая он снова будет избран председателем ПСР. Об этом пишет Майк Шимански в статье "Преобразование Турции начинается", опубликованной на сайте газеты Süddeutsche Zeitung.

До сих пор президенту было запрещено принадлежать к какой-либо партии. Когда в 2014 году Эрдоган был избран на высший пост страны, он передал председательство ПСР и формально разорвал свои связи с партией. Но, на референдуме 16 апреля турки (с мизерным перевесом) проголосовали за конституционную реформу; после перехода к президентской системе, почти вся власть будет сосредоточена в руках президента. Это включает в себя и возможность возвращения в партию. "После 979 дней, мечта, слава Богу, осуществилась",- сказал Эрдоган своим сторонникам. Теперь ПСР станет еще "более решительной и сильной".

Критики жалуются, что принцип разделения власти в Турции будет фактически отменен. В будущей структуре власти у руководства партии будет особая функция. Это поможет Эрдогану получить больше влияния в парламенте, особенно, когда речь идет о важных кадровых вопросах и распределении высших должностей в юстиции. Сначала казалось, будто Эрдоган не спешит возвращаться на пост главы партии. Действующий глава ПСР, премьер-министр Бинали Йылдырым, исключил специальное заседание после референдума. То есть, переход дожжен был состояться только в 2018 году. Очевидно, Эрдоган не хотел так долго ждать. Осенью 2019 года состоятся первые выборы парламента и президента по новым правилам. "Мы должны правильно использовать время до 2019 года", - сказал он во вторник в штаб-квартире ПСР. "Мы закроем наши ряды и продолжим двигаться вперед".

На референдуме Эрдоган одержал победу с 51,4% голосов, это существенно меньше, чем он ожидал, несмотря на то, что правительство и партия мобилизовали все ресурсы. Оппозиция сомневается в результате из-за нарушений. В любом случае, результат вселил глубокую неуверенность в ПСР. На реальных выборах через два с половиной года, Эрдоган должен снова получить больше 50%. Он потребовал обновления партии. "Мы будем работать еще более эффективно, еще более открыто", - сказал он. "Нельзя просто встречаться с людьми, которые нас поддерживают".

Ранее один из его советников сказал на телевидении, что одному партийному функционеру власть, видимо, вскружила голову. В Анкаре утверждают, что можно ожидать многочисленных изменений на влиятельных постах. Кроме того, обсуждаются и кадровые перестановки в правительстве.