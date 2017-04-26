В США 15 школьников пострадали в ДТП из-за оленя
03:47, 26 апреля 2017Мир
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Увидев животное на дороге, водитель резко вывернул руль и вылетел с дороги.
14 школьников были госпитализированы / Crystal Joseph/WLEX
В результате аварии в штате Кентукки пострадали 15 школьников. Их автобус врезался в дерево после того, как водитель свернул из-за выбежавшего на дорогу оленя, сообщает ABC News.
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Инцидент произошел к юго-востоку от города Лексингтон в лесистой местности примерно в 9 утра по местному времени.
Увидев животное на дороге, водитель резко вывернул руль и вылетел с дороги. 14 школьников были госпитализированы, также пострадал и водитель. По словам врачей, их травмы не представляют угрозу для жизни.
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