Только через месяц: СМИ узнали детали отставки скандального президента ПАСЕ Аграмунта

Президент ПАСЕ Педро Аграмунт добровольно уйдет в отставку после визита в Ассамблею короля Испании Филипе VI. Однако, до того, Аграмунт не будет даже появляться в сессионном зале ни в среду, ни в четверг, ни в пятницу, за исключением одного часа, когда он приведет короля в зал и будет слушать его с кресла в президиуме ассамблеи. Об этом сообщает «Европейская правда».

Издание сообщает, что потом Аграмунт проведет короля на родину, а после закрытия сессии – придет на заседание Бюро, чтобы официально объявить об отставке.

Читайте такжеДепутаты ПАСЕ признали причинение большого вреда ассамблее визитом в Сирию вместе с россиянами – Арьев

Однако, еще в течение месяца эта отставка не будет оформлена документально. Отмечается, что письменное заявление о том, что Аграмунт сложит полномочия, он принесет с собой на встречу президентского комитета и Бюро ПАСЕ, которая состоится 29 мая в Праге. И только на следующем Бюро, в конце июня, ассамблея будет иметь возможность избрать нового президента.

Как сообщал УНИАН ранее, 24 апреля на сессии ПАСЕ ряд депутатов призвали Аграмунта подать в отставку за его визит вместе с российской делегацией в Сирии. В свою очередь Аграмунт заявил, что его поездка в Сирию была «ошибкой» и извинился.

Однако, когда депутаты начали требовать его отставки, объявил перерыв, после чего в зал не вернулся. Первый заместитель председателя Верховной Рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко сообщила, что Аграмунт пообещал в пятницу, 28 апреля, выступить с заявлением относительно своего статуса.

«Начались слушания относительно поездки Аграмунта и его двух коллег по ПАСЕ до Сирии. Он сказал, что в пятницу, по результатам слушаний, выступит с заявлением относительно своего статуса», - написала она в Facebook.