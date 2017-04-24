Великобритания готова к упреждающему ядерному удару - Минобороны страны

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова к использованию права на превентивный ядерный удар в случае необходимости. Об этом заявил глава Минобороны Британии Майкл Фэллон, пишет The Independent.

Фэллон заявил, что премьер "в исключительных обстоятельствах" может отдать приказ об использовании баллистических ракет Trident, даже если самой Британии и не будет угрожать ядерная атака.

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"В самых исключительных обстоятельствах мы не можем исключать применения ядерного оружия в качестве первого удара", - сказал Фэллон.

В то же время он не стал уточнять, о каких именно исключительные обстоятельства идет речь.

"Весь смысл сдерживающего фактора заключается в том, что он оставляет неопределенность для того, кто рассматривает использование ядерного оружия против другой страны", - сказал министр.

Комментарий Феллона стал ответом на призыв лидера Лейбористской партии Джереми Корбина "достичь безъядерного мира", отмечает издание.

Как сообщал УНИАН ранее, КНДР начала подготовку к ядерным испытаниям. Такой вывод можно сделать, судя по активности, которая наблюдается на полигоне Пунгери.

Полученные снимки показывают, что в главном административном округе, есть небольшой грузовик или фургон и несколько неопознанных объектов и видов деятельности. В то время изображения имеют недостаточную высокую разрешающую способность, чтобы определить, что это за объекты, некоторые из них могут быть материалами или оборудованием, которое накрыто брезентом или сетками.