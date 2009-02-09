Возможно усиление ядерных сил России

В рамках формирования нового облика Вооруженных сил РФ возможно усиление ядерных сил, сообщил сегодня журналистам по итогам выездного заседания трех комитетов Госдумы начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Николай Макаров.

"Мы хотим создать компактные оснащенные мобильные силы, которые будут решать вопросы всего спектра военной безопасности", - сказал он.

"Что касается ядерных сил, то могут появиться угрозы, которые можно будет предотвратить только угрозой их применения, поэтому в рамках формирования нового облика российской армии возможно возрастание их роли", - подчеркнул начальник Генштаба.