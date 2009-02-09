Газпром увеличил объемы поставок газа в Польшу

ОАО «Газпром» увеличило ежесуточные объемы поставок газа в Польшу на 5 млн. кубометров газа, что позволяет в большей степени компенсировать недопоставки 7 млн. кубометров газа по контракту со швейцарской компанией RosUkrEnergo.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь польской нефтегазовой компании PGNIG Иоанна ЗАКШЕВСКА.

По ее словам, объемы поставок газа увеличены с 6 февраля. И.ЗАКШЕВСКА сообщила, что дополнительный газ поставляется через украинскую газотранспортную систему. «Это результат хорошего сотрудничества сторон», - сказала она.

Пресс-секретарь компании также сообщила, что PGNIG в конце прошлой недели получил от RosUkrEnergo письмо, в котором давалось разъяснение причины невыполнения ею контракта.

«Компания описывает ситуацию, в которой она оказалась», - сказала И.ЗАКШЕВСКА, не предоставив подробностей.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля PGNIG заявил, что «Газпром», как и RosUkrEnergo, совладельцем которого является российская компания, не отвечает на письма польской стороны.

«Газпром», который с 22 января компенсировал Польше недопоставки газа по контракту RUE, с 26 отказался это делать.

2 февраля PGNIG впервые заявил о возможности подачи судебного иска к RUE за невыполнение контракта.

Справка УНИАН. 28 января газета «Коммерсант» написала со ссылкой на источник в «Газпроме», что российский газовый монополист ставит условием полного возобновления поставок газа в Польшу уменьшение цены на транзит газа через польскую территорию по трубопроводу «Ямал-Европа».

Польские газеты Polska Times и Gazeta Wyborcza в конце января писали, что «Газпром» также может добиваться от Польши большей цены за газ и получение контроля над компанией Europolgaz, которая является оператором польской части Ямальского газопровода.

Кроме того, по данным польских и российских газет, «Газпром» может добиваться от Польши поддержки строительства газопровода “Северный поток”, против сооружения которого выступают польские политики и чиновники, предлагая альтернативный вариант строительства второй нити Ямальского газопровода через польскую территорию.

Представители PGNIG публично не комментировали эти публикации.