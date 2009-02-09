Премьер-министр Латвии попросил урезать ему зарплату

Премьер-министр Латвии Ивар Годманис попросил урезать ему зарплату на 15 процентов

Соответствующую просьбу он направил в Госканцелярию. Его примеру последовали ещё 5 министров, сообщает Балтийское Информационное Агентство.

Теперь месячный оклад премьера составит 3716 долларов, а раньше он получал 4 тысячи 376 долларов.

Эхо Москвы