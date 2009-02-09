Австралия в огне: число погибших достигло 128 человек

Число погибших на юге Австралии, где продолжают бушевать лесные пожары, возросло до 128 человек, уничтожены более 750 домов.

Как передает ИТАР-ТАСС, по количеству жертв и разрушений стихийное бедствие стало уже самым страшным за всю историю страны.

Более пяти тысяч жителей австралийского штата Виктория оставили свои дома. Часть из них стали бездомными.

Центры помощи пострадавшим, открытые на базе палаточных лагерей, где предоставляется временное жилье, еда и одежда, переполнены. Посильную помощь в них оказывают около трех тысяч добровольцев, обеспечивающих людям психологическую поддержку и решающих проблемы с транспортом для эвакуации.

Согласно последним данным, разрушенными стоят порядка 750 зданий. Сожжены более 330 тыс. га лесного массива. Огонь продолжает бушевать в 31 районе штата.

Самыми тяжелыми пожарами в истории страны стали события 1983 года, когда в Виктории огонь унес жизни 47 человек, а в Южной Австралии - 28. Также австралийцам памятна "черная пятница" 1939 года, когда погиб 71 человек.