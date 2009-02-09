Саакашвили: вопрос Грузии будет важным для отношений России и США

США продолжат оказывать Грузии финансовую помощь, что очень важно в условиях мирового кризиса. Об этом сообщил грузинским журналистам президент Грузии Михаил Саакашвили по итогам встречи с вице-президентом США Джозефом Байденом, которая состоялась в Мюнхене в рамках международной конференции по безопасности.

"Эта встреча была самой длительной в этом формате. Она была очень конкретной в том вопросе, что Америка продолжит оказывать нам финансовую помощь, что очень важно на фоне мирового кризиса. Важно для сбалансирования грузинской экономики. По этому вопросу мы получили твердые гарантии", - сказал М.Саакашвили.

Он также отметил, что в ходе встречи "стало ясно, что вопрос Грузии будет очень важным во взаимоотношениях США с Россией". "Это то, что сейчас решается для безопасности Грузии, для ее территориальной целостности и для дальнейшего развития, чтобы изначально предотвратить беспорядки или какие-нибудь другие сложности. Я имею в виду военные беспорядки и военные сложности", - сказал М.Саакашвили.

Кроме того, президент Грузии обратил внимание на то, что при такой поддержке США важно, чтобы в условиях мирового кризиса в Грузию продолжали бы поступать инвестиции.

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