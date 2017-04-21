Neue Zürcher Zeitung: Венесуэле грозит кровопролитие

Об этом пишет Тьерк Брювиллер в статье "Венесуэле грозит кровопролитие", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

Снова сотни тысяч венесуэльцев вышли на улицы на демонстрацию против правительства в четверг. Снова произошли жестокие столкновения с силами безопасности. Это было продолжением демонстраций предыдущего дня, которые оппозиция назвала "матерью всех маршей". Три человека были убиты: солдат, 17-летний студент и 23-летняя женщина. С начала последней волны протестов в апреле были убиты восемь человек. Несколько людей получили ранения – часто вследствие выстрелов, были арестованы сотни демонстрантов.

Граждане с оружием

Те же сцены, что и в феврале 2014 года, когда во время демонстраций были убиты 43 человека. Даже тогда преступниками, в большинстве случаев, были так называемые "colectivos" – вооруженные военизированные группировки под руководством президента Чавеса считают себя защитниками боливарианской революции. Но они – всего лишь агенты репрессий, и никто не знает, от кого они получают свои приказы. Кроме того, в 2014 году смертельные выстрелы совершали и солдаты Национальной гвардии. Лишь немногие из них были привлечены к ответственности. Вместо этого, правительство отправило в тюрьму лидера оппозиции Леопольдо Лопеса и более сотни других оппозиционеров.

Снова режим использует сценарий угроз – скрытно, с помощью наблюдения секретных служб за диссидентами и произвольных арестов. Менее скрытным был начатый во вторник "План Zamora". Он предусматривает общенациональное развертывание армии, якобы, для защиты страны от переворота и вмешательства извне. Но на самом деле, это маневр запугивания внутри страны. Он включает в себя увеличение нерегулярной армии до 500 000 солдат. Речь идет об армии проправительственных граждан, которые добровольно присоединяются к ней. По словам Мадуро, в этом году все должны быть оснащены оружием. Сложно представить, что это может означать для страны, в которой и без того зафиксирован самый высокий уровень убийств в мире. Армия поклялась сохранять "безоговорочную лояльность" Мадуро. Между тем, оппозиция напомнила вооруженным силам, что они должны служить народу и защищать конституцию. На улицах, демонстранты призывали солдат присоединиться к их борьбе.

Смелость отчаяния

Но игра мускулами Мадуро пока не оказала значительного влияния. Парламент временно лишен полномочий, что подтверждает диктатуру правительства. Но оппозиция нашла в

этой ситуации катализатор для возобновления мобилизации. Противники правительства, похоже, настроены более решительно, чем когда-либо. Символ – Энрике Каприлес. Дважды кандидат на пост президента, которого несколько дней назад правительство лишило политических прав на 15 лет. Ранее он всегда дистанцировался от стратегии, которая предусматривает изменения через давление с улиц. Сейчас он возглавляет протест. Теперь Венесуэла должна держаться вместе и не уступать, говорит он. Мадуро осудил демонстрации, назвав их попыткой государственного переворота. При этом призывы протестующих на улицах вряд ли могли бы быть более демократичными: свободные выборы, освобождение политических заключенных, независимые институты.

Не столько мужество заставляет венесуэльцев противостоять слезоточивому газу и резиновым пулям. Скорее, это отчаяние. Венесуэла в ужасном положении. Поставка продуктов питания и медикаментов практически остановлена, растет безработица. Семь из десяти венесуэльцев отвергают правительство, которое винят в своих страданиях. Тем не менее, оппозиции очень сложно мобилизовать обедневшее население.