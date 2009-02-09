Партии в Молдове не смогут создавать блоки на выборах

В парламентских выборах в Молдавии 5 апреля 2009 г. смогут принять участие 28 политических партий и общественно-политических движений (ОПД). Как сообщили РосБизнесКонсалтинг в Центральной избирательной комиссии Молдавии, в утвержденный накануне список партий и ОПД, которые смогут принять участие в парламентских выборах 5 апреля 2009 г., вошли все 28 партий и ОПД, зарегистрированных в Министерстве юстиции Молдавии по состоянию на 30 января 2009 г. После этой даты в регистр партии не могут вноситься какие-либо изменения.

Напомним, согласно внесенным ранее поправкам в Кодекс о выборах, политические партии не смогут создавать избирательные блоки на выборах. Их можно будет формировать лишь после подведения итогов парламентской избирательной кампании. Кроме того, парламент повысил избирательный порог с 4% до 6%.