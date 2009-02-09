Великобритания создает секретную базу данных

Правительство Великобритании создает секретный центр хранения информации о передвижениях британских и иностранных граждан через границу страны, сообщила в воскресенье газета "Санди таймс".

Центр, создаваемый в рамках программы "Электронные границы", будет располагаться близ Манчестера и иметь штат около 300 человек из числа сотрудников МВД Соединенного Королевства. В его базах данных будет храниться информация об именах, адресах, деталях банковских карт, бронировании билетов и мест в гостиницах.

Планируется, что в центр будет стекаться вся информация от туристических и транспортных компаний, а полученные данные будут проверяться полицейскими, иммиграционными, налоговыми, социальными и другими властями с целью выявления потенциальных нарушителей закона.

"Соединенное Королевство имеет одну из самых хорошо защищенных границ в мире, и мы стремимся сохранить ее в этом виде. Наша высокотехнологичная система "электронных границ" позволит нам считать всех въезжающих и выезжающих пассажиров и выявлять тех, кто не хочет играть по нашим правилам", - заявил министр по иммиграционным делам Фил Вулас.

Вместе с тем, планы по созданию нового центра сбора информации вызвали беспокойство правозащитников и ряда политиков.

"Правительство создает все новые и новые базы данных, чтобы больше и больше следить за нашей жизнью... Мы не должны позволить себе стать обществом "Большого брата", - предостерег теневой министр внутренних дел от Консервативной партии Великобритании Крис Грейлинг.

На прошлой неделе влиятельный конституционный комитет Палаты лордов призвал государственные органы уменьшить масштабы слежки за гражданами страны. По словам членов комитета, "британские традиции частной жизни и демократии находятся под угрозой со стороны всепроникающего и рутинного электронного шпионажа и массового сбора личной информации".

РИА "Новости"