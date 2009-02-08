Талибы обнародовали видеозапись убийства польского заложника

Представители террористического движения "Талибан" в воскресенье прислали в пакистанский офис информационного агентства Reuters видеокассету с записью убийства польского заложника, инженера по имени Петр Станчак (Piotr Stanczak).

Об убийстве Станчака представители "Талибана" сообщили 7 февраля, однако польские и пакистанские власти тогда заявили, что не располагают подтверждением этой информации. Позже, однако, польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что неофициальное подтверждение получено.

Станчак был убит после того, как правительство Польши отказалось платить за него выкуп. Помимо выкупа, в обмен на освобождение Станчака талибы требовали от пакистанских властей отпустить из тюрьмы 60 боевиков и прекратить проводить против "Талибана" военные операции, однако и в этом получили отказ. По словам представителя "Талибана", боевики по-прежнему настаивают на этих требованиях и до их выполнения отказываются передавать властям тело убитого инженера.

Петр Станчак был захвачен в сентябре 2008 года во время посещения одного из отделений энергетической компании, на которую он работал. Во время захвата были убиты три человека: водитель Станчака, его переводчик и телохранитель.

Как отмечает агентство, за прошедший год в Пакистане – близ границы с Афганистаном в частности – участились нападения на иностранцев, в особенности специалистов и дипломатов. На записи с убийством польского инженера представители талибов также пригрозили казнить остальных находящихся у них заложников, если их требования не будут выполнены.

Лента.ру