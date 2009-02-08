Правительство Латвии не продержится больше месяца, сказал в воскресенье в интервью телеканалу ТВ 5 министр внутренних дел республики Марек Сеглиньш.

Сейм (парламент) Латвии на прошлой неделе не поддержал требование оппозиционных партий об отставке правительства возглавляемого Иварсом Годманисом.

"Мой прогноз такой: это правительство не продержится больше месяца", - сказал Сеглиньш.

По данным социологических исследований, правительству не доверяют более 70% жителей Латвии.

Во вторник после акции крестьян, недовольных политикой правительства в отношении села, в отставку ушел министр земледелия Мартиньш Розе.

13 января в Риге произошли массовые беспорядки: более тысячи человек забросали камнями и бутылками здание Сейма, требуя его роспуска и отставки правительства.

Волнения происходили на фоне сложной экономической ситуации в республике.

Латвия переживает самый сильный экономический спад в ЕС (ВВП страны в третьем квартале 2008 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года упал на 4,6%). С 2007 года правительство возглавляет Иварс Годманис.

Марек Сеглиньш является председателем входящей в состав правящей коалиции "Народной партии". В Сейме республики партия представлена 21 парламентарием. Всего в парламенте Латвии работают 100 депутатов.

РИА "Новости"