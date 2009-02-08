Решение о вступлении Грузии в НАТО зависит от Тбилиси. Такое мнение выразил вице-президент США Джо Байден после встречи с президентом Грузии Михаилом Саакашвили в Мюнхене во второй, заключительный день международной конференции по безопасности. Он отметил, что поддерживает "продолжительную независимость и автономию Грузии", передает Reuters.

НАТО в марте откроет в Грузии специальную миссию альянса, напоминает РосБизнесКонсалтинг. В функции миссии войдет координация осуществления ежегодного национального плана. "Комиссия создана по решению НАТО, это - еще один шаг в направлении альянса", - сообщил государственный министр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Георгий Барамидзе 4 февраля с.г. по завершении заседания комиссии НАТО - Грузия.