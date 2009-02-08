Великобритания продолжит оказание помощи Грузии
В экономической и политической сфере
Великобритания продолжит оказание помощи Грузии в экономической и политической сфере.
Об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид МИЛИБЕНД, комментируя результаты его встречи с Президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ в Мюнхене, передает ИТАР-ТАСС.
"Беседа с СААКАШВИЛИ носила очень плодотворный характер, - сказал Д.МИЛИБЕНД, - мы обсудили вопросы оказания дальнейшей помощи Грузии в социально-экономической и политической сфере".
В Мюнхене М.СААКАШВИЛИ встретится с вице-президентом США Джо БАЙДЕНОМ. Находящийся в Мюнхене Посол Грузии в США Бату КУТЕЛИЯ сказал грузинским журналистам, что "в ходе встречи СААКАШВИЛИ и БАЙДЕН обсудят вопросы безопасности как в Кавказском регионе, так и вопросы международной безопасности".