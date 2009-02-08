Число жертв лесных пожаров в Австралии возросло до 85 человек

Количество погибших в лесных пожарах, бушующих на юге Австралии, продолжает расти.

По последним данным, огненная стихия унесла жизни уже 85 человек, передает ИТАР-ТАСС.

Разрушены целые города, тысячи людей остались без крова.

Станции переливания крови испытывают дефицит в донорах. Принято решение закрыть 72 школы штата.

Ранее премьер-министр страны Кевин РАДД объявил о создании Чрезвычайного фонда помощи жертвам стихии с уставным капиталом в 10 млн. долл.

В борьбе с огненной стихией задействованы сотни пожарных расчетов, локализирующих огонь с воздуха. Их работу значительно усложняют погодные условия. Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха, превышающая отметки в 40 градусов, продержится на континенте еще минимум несколько дней.