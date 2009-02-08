Черногория не может попасть в ВТО из-за Украины?

Власти Черногории потребовали от Украины объяснений относительно намерений Киева заблокировать прием бывшей югославской республики во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщило в воскресенье белградское информационное агентство Бета из Подгорицы.

Ожидалось, что членство Черногории в ВТО будет одобрено на заседании Генерального совета организации 3 февраля, но эта процедура была отложена из-за угрозы вето со стороны Украины, которая затребовала дополнительные детали о торговой деятельности этой страны.

Поскольку товарообмен между Черногорией и Украиной невелик, политические аналитики в Подгорице предполагают, что решение украинцев имело политический оттенок, пишет РИА "Новости". Черногория могла "стать объектом давления со стороны Киева из-за ее укрепляющихся отношений с Москвой". По другой версии, Украина "могла выступить проводником идей некоторых западноевропейских стран, стремящихся затормозить участие Черногории в ВТО".

Черногорские власти ожидают, что в ближайшие дни посольство Украины в Подгорице даст разъяснения по этому вопросу.