Новый премьер Грузии не хочет быть под контролем

Бывший российский крупный предприниматель Каха Бендукидзе 7 февраля подтвердил свой уход с должности начальника Госканцелярии Грузии.

"Несколько дней назад премьер-министр Ника Гилаури заявил мне, что желал бы видеть на посту начальника Госканцелярии другого человека, и чтобы я работал в режиме советника премьера", - сказал Бендукидзе.

При этом он воздержался от ответа на вопрос, принимает ли предложение поработать советником.

По словам теперь уже бывшего госчиновника, более всех его уходом с должности довольна оппозиция, "а это значит она радуется уходу человека, который боролся против нее".

Грузинские СМИ сообщают, что между Гилаури и Бендукидзе всегда были напряженные отношения, которые неоднократно перерастали в брань в присутствии свидетелей.

6 февраля на заседании парламента представители оппозиции выступили с критикой в адрес Бендукидзе, требуя от премьер-министра ответить на вопрос, какое влияние на правительство оказывает бывший российский олигарх.

Оппоненты Бендукидзе считают, что все предыдущие правительства Грузии, за исключением кабинета покойного премьера Зураба Жвания, находились под контролем бывшего начальника Госканцелярии.

Лента.ру