Обама хочет добавить полномочий Совету национальной безопасности

Президент США Барак Обама планирует реорганизовать Совет национальной безопасности страны, наделив его более существенными функциями. Президент намерен расширить состав совбеза и придать ему более широкие полномочия в разработке стратегий по внутренним и международным проблемам. Об этом в американской прессе рассказал советник Б.Обамы по национальной безопасности Джеймс Джонс. Он объяснил, что "мир, в котором мы живем, претерпел драматические перемены за последнее десятилетие", и Совет национальной безопасности США должен идти в ногу со временем, чтобы не стать анахронизмом.

Американский совбез, созданный после Второй мировой войны как совещательный орган при президенте в военных и дипломатических вопросах, после реорганизации будет вовлечен в сферу интересов министерств энергетики, торговли и финансов, а также правоохранительных органов, заявил Дж.Джонс. Обновленный Национальный совет безопасности будет иметь дело "с такими проблемами XXI века, как кибербезопасность, энергия, климатические изменения, национальное строительство", передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Reuters.