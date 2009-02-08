Обама хочет добавить полномочий Совету национальной безопасности

12:45, 08 февраля 2009
Мир
1754 0

... чтобы идти в ногу со временем

Президент США Барак Обама планирует реорганизовать Совет национальной безопасности страны, наделив его более существенными функциями. Президент намерен расширить состав совбеза и придать ему более широкие полномочия в разработке стратегий по внутренним и международным проблемам. Об этом в американской прессе рассказал советник Б.Обамы по национальной безопасности Джеймс Джонс. Он объяснил, что "мир, в котором мы живем, претерпел драматические перемены за последнее десятилетие", и Совет национальной безопасности США должен идти в ногу со временем, чтобы не стать анахронизмом.

Американский совбез, созданный после Второй мировой войны как совещательный орган при президенте в военных и дипломатических вопросах, после реорганизации будет вовлечен в сферу интересов министерств энергетики, торговли и финансов, а также правоохранительных органов, заявил Дж.Джонс. Обновленный Национальный совет безопасности будет иметь дело "с такими проблемами XXI века, как кибербезопасность, энергия, климатические изменения, национальное строительство", передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Reuters.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter