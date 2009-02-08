США считают Абхазию и Южную Осетию частью Грузии

США по-прежнему считают Абхазию и Южную Осетию частью Грузии и не намерены признавать их независимость.

Как передает ИТАР-ТАСС, эту позицию администрации США подтвердил вице-президент Джозеф БАЙДЕН, выступивший 7 февраля на Международной конференции в Мюнхене.

"США не признают независимость Абхазии и Южной Осетии в качестве независимых государств", - сказал Дж.БАЙДЕН.

Он также отметил, что, по мнению американской администрации, отдельные правительства не должны распространять свое влияние на целые регионы и диктовать свои решения другим государствам. "Мы не признаем, что современные государства не могут принимать самостоятельные решения", - заявил вице-президент США.