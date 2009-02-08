Украина и Польша подготовили для ЮНЕСКО перечень деревянных церквей

Украина и Польша обсудили перечень деревянных церквей, которые страны совместно предлагают внести в перечень культурного наследия ЮНЕСКО.

Об этом УНИАН сообщили в посольстве Украины в Польше.

Согласно сообщению, 6 февраля украинские дипломаты вместе с представителями Государственной службы по делам национального культурного наследия, учеными-реставраторами, руководством Государственного историко-архитектурного заповедника и Международного центра охраны культурного наследия обсудили вопрос подготовки заявок на внесение в Перечень мирового культурного наследия ЮНЕСКО общего украинско-польского трансграничного объекта — деревянных церквей обоих государств.

Члены украинской делегации ознакомили дипломатов с перечнем церквей, которые предлагается внести, состоянием сакральных объектов и отметили необходимость тесного сотрудничества украинских и польских специалистов в сохранении общего культурного наследия.

Украинская делегация рассказала о функционировании и перспективных планах развития Международного центра охраны культурного наследия.

Кроме того, перед собравшимися выступил представитель польского неправительственного общества «Королик Волошский» и рассказал, что Общество было создано с целью спасения греко-католической церкви, которая стоит на территории, где когда-то было село Королик Волошский в Подкарпатском воеводстве, которое было сожжено в 1946 г. Прежние жители села объединяются, чтобы спасти ценную достопримечательность культуры и архитектуры. Члены украинской делегации предложили помощь в организации исследования, обмерки достопримечательности и выполнения проектной документации ее возобновления, в поиске партнеров в Украине и выходцев из села Королик Волошский.