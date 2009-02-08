Бельгийский порт становится центром перевозки электронного мусора

Бельгийский порт Антверпен превращается в центр нелегальной перевозки электронного мусора.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщает сегодня фламандская газета De Standaard.

По данным издания, каждое судно, отплывающее в Западную Африку, перевозит контейнеры, которые официально содержат товары “секонд-хенд”. При этом, среди этого “секонд-хенда” есть много электронного мусора, который сваливается на таких свалках, как Агбогблоши неподалеку от столицы Ганы – Аккры. Дети на этой свалке выплавляют свинец из использованных батарей и вынимают медь из кабелей.

Газета отмечает, что земля в районе таких свалок очень загрязнена и опасна для здоровья детей. Кроме того, транспортировка такого мусора в страны третьего мира запрещена международным законодательством. В то же время, контрольные возможности фламандского порта ограничены, поскольку на его территории работает только один федеральный и два фламандских инспектора защиты окружающей природной среды.

De Standaard отмечает, что точно неизвестно, через какие каналы электронный мусор попадает в контейнеры. Дилеры в Западной Африке покупают контейнеры с “секонд-хендом”, оценивая, что от 25% до 75% их содержания будут составлять нефункционирующие приборы.