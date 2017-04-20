Из-за массовых столкновений в Венесуэле погибли двое демонстрантов и один силовик

Власти Венесуэлы подтвердили смерть одного национального гвардейца в результате столкновений с демонстрантами близ Каракаса, передает Euronews.

Ранее в среду во время акции протеста в столице, которую лидеры оппозиции назвали “матерью всех маршей”, погибли 17-летний юноша и 23-летняя девушка. Оба получили огнестрельные ранения в голову во время столкновений с полицией. Правоохранители применяли слезоточивый газ и резиновые пули. Демонстранты отвечали камнями и бутылками с зажигательной смесью.

В целом за последние три недели жертвами антипрезидентских манифестаций стали восемь человек.

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В среду центре Каракаса собрались сторонники Николаса Мадуро. Он стягивает к столице войска, готовясь переизбраться на второй срок.

“Я хочу выиграть эту битву. И я хочу, чтобы люди были готовы победить мирно и благодаря голосованию. Надо подготовиться к чистой, абсолютной победы на выборах”, – заявил Мадуро.

Напряженная ситуация в Венесуэле сохраняется с начала апреля, с тех пор как Верховный суд страны наделил Мадуро полномочиями действовать в обход парламента, где у него нет большинства.