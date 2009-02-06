В Мюнхене открылась конференция по вопросам безопасности

В Мюнхене открылась 45-я международная конференция по вопросам безопасности, передает радио «Свобода».

Эксперты и политики из более чем 50 стран будут в течение трех дней обсуждать наиболее актуальные вопросы безопасности современного мира, включая ситуацию в Афганистане и Ираке и нераспространение ядерного оружия.

Ожидается, что одним из вопросов повестки дня станет и возможное присоединение к НАТО Грузии и Украины.

От Украины в конференции принимает участие премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, которая выступит на пленарном заседании на тему: «НАТО, Россия, нефть и газ – будущее европейской безопасности».

Также планируется проведение ряда двусторонних встреч, в частности, с Президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ, вице-президентом США Джозефом БАЙДЕНОМ, вице-канцлером ФРГ, заместителем министра иностранных дел Германии Франко-Вальтером ШТАЙНМАЕРОМ, Президентом Европейской Комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ, президентом Всемирного Банка Робертом ЗЕЛЛИКОМ и другими должностными лицами.