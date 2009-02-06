Российских моряков с борта «Фаины» снимут уже в Кении

МИД РФ поручил российскому посольству в Кении содействовать возвращению на родину двух российских моряков с «Фаины».

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и печати МИД России.

Российские дипломаты заявляют, что все время с момента пиратской атаки на судно «Фаина» и вплоть до последнего дня МИД России вел работу, добиваясь освобождения его команды. В этих целях было установлено тесное взаимодействие с властями Украины, США и ряда африканских стран.

«Разрешение кризиса с судном «Фаина» и освобождение захваченных морскими бандитами людей на его борту подтверждают как важность межгосударственного взаимодействия и взаимопомощи в подобных вопросах, так и необходимость дальнейшего наращивания многопланового международного сотрудничества по искоренению пиратства и морского разбоя на море в районе Сомали и мировом океане в целом», отмечается в сообщении.