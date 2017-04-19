Следователи ООН обнаружили в Конго 17 новых мест массовых захоронений людей

Следователи Организации Объединенных Наций нашли в центральной части Демократической Республики Конго 17 новых мест массовых захоронений людей и собрали данные об изнасилованиях и убийствах людей солдатами Вооруженных сил этой страны.

Как сообщает Reuters, верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн считает, что Международный уголовный суд должен расследовать эти преступления, если правительство Конго не в состоянии будет это сделать.

Читайте такжеВ Конго боевики обезглавили 40 полицейских

Представители правительства ДР Конго, которые постоянно отвергают обвинения в насилии со стороны своих солдат, сказали, что проведут расследование, если увидят доказательства.

Верховный комиссар ООН по вопросам прав человека заявил, что имеет информацию, что в марте конголезские солдаты закопали места захоронений после столкновений с боевиками «Камуина Нсапу» в центральном регионе страны Касаи.

"По меньшей мере 74 человека, в том числе 30 детей, согласно сообщениям, погибли от рук солдат", - сказал Зейд Раад аль-Хусейн, добавив, что гибель людей произошла в результате столкновений. Однако, он не предоставил конкретных деталей об источниках происхождения этой информации.

Также представитель ООН сказал, что в прошлом месяце в другом инциденте, в столице провинции Кананга, солдаты застрелили на смерть 40 человек и насиловали женщин и девушек.

Большинство жертв, по его словам, были убиты в собственных домах, когда солдаты ходили от двери к двери в поисках боевиков.