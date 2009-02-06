Конституционный суд России разрешил мужчинам уходить в декрет

В России разрешили мужчинам уходить в декретный отпуск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в решении Конституционного Суда России.

Как сообщает КС РФ, в настоящее время порядок предоставления отцу права на отпуск по уходу за ребенком и на пособие в случае болезни матери ребенка не обеспечивает в полной мере защиту интересов семьи и ребенка.

«Несмотря на то, что действующее законодательство не препятствуют отцу ребенка получить пособие по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком (больничный лист), процедура реализации этих социальных прав довольно затруднительна и требует существенных организационных и временных затрат. Необходимо собрать целый ряд документов, в том числе с мест работы отца и матери ребенка, а также справок, подтверждающих, что один из родителей не находится в отпуске и не получает пособия. Конституционные права отца на заботу о детях и на социальное обеспечение могут оказаться блокированы, если, например, мать тяжело больна, или находится в бессознательном состоянии», говорится в постановлении.

КС РФ поручил законодательным органам России устранить недостатки действующего правового регулирования и разработать простой и удобный для граждан механизм, позволяющий отцу беспрепятственно оформить больничный лист по уходу за ребенком и получать пособие, если мать ребенка больна.