Forbes: Забастовка водителей грузовиков настраивает людей против Кремля

Об этом пишет Пол Родерик Грегори в статье "Забастовка водителей грузовиков настраивает людей против Кремля", опубликованной на сайте издания Forbes.

Российские дальнобойщики начали забастовку 27 марта. Их цель – заставить российское правительство отменить дорожный налог (система "Платон"), который, по их утверждению, угрожает их существованию. Дорожный налог в размере 1,53 рубля за километр (15 апреля поднятый до 1,93 рубля) был введен для грузовиков в ноябре 2015 года как новый источник государственных доходов. Теоретически, дополнительный доход собирались потратить на улучшение федеральных дорог, но дальнобойщики полагают, что они исчезнут в глубоких карманах Кремля. Во время введения налога в 2015 году автоколонны блокировали движение на дорогах России. Они требовали отставки премьер-министра Медведева и протестовали против того, чтобы новый налог (с комиссией в 20%) взимали связанные с Путиным олигархи Ротенберг.

Раздраженность дальнобойщиков из-за системы "Платон" кипела, с тех пор, как полиция разогнала их забастовку на окраине Москвы. Запланированное повышение налога в два раза 15 апреля возобновило протест водителей грузовиков. (Москва рассчитывала на новые поступления в размере 23 млрд. рублей для своего ограниченного бюджета). 24 марта Медведев попытался успокоить водителей грузовиков более умеренным увеличением в размере 25%, но это не прекратило забастовку. Потому что уже существующий налог в 1,53 руб. и без того снизил норму прибыли до нуля или до отрицательных показателей.

Как отметил опытный наблюдатель Пол Гобл, Кремль запретил СМИ освещать то, что превратилось в общенациональную акцию рабочих, охватившую 80 федеральных округов. Забастовка дальнобойщиков представляет угрозу неустойчивому экономическому подъему России и, как ожидается, повысит потребительские цены.

Как и в ноябре 2015 года, западные СМИ в значительной степени проигнорировали первую общенациональную промышленную забастовку, произошедшую в ключевой отрасли российской экономики. Администрация Путина сбита с толку. В отличие от однодневных общенациональных политических демонстраций 26 марта, забастовка водителей грузовиков (которая началась днем позже) – это медленное кровотечение, которое Кремль не может остановить. Протесту дальнобойщиков не хватает центральной организации или лидера, которого можно было бы арестовать (как, например, Алексея Навального на политической демонстрации). Это не политическая акция, и, похоже, ее поддерживают местные жители. Бастующие задают неловкие вопросы о том, как взимают и на что тратят дорожные налоги. Нет демонстраций, только дальнобойщики в своих больших кабинах, собирающиеся на улицах или на стоянках, они хорошо себя ведут, готовят еду на гриле и избегают алкоголя. Полиция и ОМОН беспомощно стоят рядом. Нет лидеров, которых можно арестовать, и нет нарушения порядка, за которое можно было бы наказать.

Участники забастовки утверждают, что на них не оказывают экономического давления, чтобы они закончили страйк. Согласно их подсчетам, с новой ставкой налога, принятой 15 апреля, они будут терять деньги, управляя своим бизнесом. По сути, они ничего не потеряют, если продолжат забастовку.

Хотя основные российские СМИ в значительной степени игнорировали "платоновскую" забастовку, некоторые оставшиеся либеральные издания публикуют подробные сообщения об этой акции. "Новая газета" сейчас публикует сообщения о забастовках в Волгограде, Саратове, Санкт-Петербурге, Мурманске, Кургане, Екатеринбурге и Москве.

У участников акции одна цель – отмена налога. Они пришли к выводу, что просто прекратить работу – это их единственный выход. В нормальном обществе они могли бы образовать профсоюз для представления своих интересов, но режим Путина разрушил общество и обычные нормы поведения в социуме.

"Платоновская" забастовка – это показательная битва между Кремлем и российским рабочим классом. Протест дальнобойщиков предлагает модель борьбы с "монстром" политической системы Путина, которая учит простых россиян, что бороться бесполезно. Если Кремль отступит и откажется от налога, российский народ может увидеть, что сопротивление может сработать.

Путин подавил политическое сопротивление путем репрессий, возможных убийств, дисквалификации и контроля за избирательными комиссиями. Рейтинг Путина остается высоким, но люди уже сыты по горло коррумпированной системой, которую он создал. Разница в один день между общенациональной политической демонстрацией против коррупции и общенациональной забастовкой дальнобойщиков может способствовать слиянию слабых либеральных сил с сильными народными силами, которые могут стать угрозой путинскому режиму. Взяв на себя военные обязательства, Путин залез в карманы простых рабочих и пенсионеров, чтобы заплатить за свои иностранные предприятия, и результатом стало движение против дорожного налога.