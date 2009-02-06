Европарламент призывает признать Косово

Европарламент призывает страны-члены ЕС признать независимость Косово.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в принятой сегодня на сессии Европарламента в Страсбурге резолюции.

«За» проголосовали 424 депутата, против – 133, воздержались – 24.

В документе депутаты также отметили желание ЕС способствовать экономическому и политическому развитию Косово через предоставление краю четкой европейской перспективы.

Депутаты приветствуют согласие правительства Сербии на размещение на территории Косово Европейской полицейской миссии и призвали Сербию и в дальнейшем демонстрировать конструктивный подход в этом вопросе.

Как сообщал УНИАН, Косово объявило независимость 17 февраля 2008 года. С тех пор 54 страны мира признали независимость Косово. Среди стран-членов ЕС только 5 стран не признали независимость Косово: Румыния, Словакия, Греция, Кипр и Испания.