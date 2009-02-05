Минобороны Кении понравилось покупать оружие в Украине?

Руководство Министерства обороны Кении не исключает возможности осуществлять последующие закупки оружия и вооружения в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Службы внешней разведки Украины Николай МАЛОМУЖ сегодня на брифинге.

Он также сообщил, что руководство министерства обороны Кении выразило желание провести на базе учебных центров и учебных заведений Минобороны Украины подготовку своих военнослужащих по овладению закупленным в Украине оружием.

Также, по словам Н.МАЛОМУЖА, минобороны Кении, возможно, планирует закупить в Украине другие образцы оружия.

Как сообщал УНИАН, освобожденный сегодня из пиратского плена корабль «Фаина» должен отправиться в порт назначения - в Кению. На борту «Фаины» находятся 33 танка Т-72, гранатометы, зенитные установки и боеприпасы, которые Украина продала Кении.