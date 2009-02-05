Медведев говорит, что все убытки газовой войны должна оплатить Украина

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявляет, что Украина должна компенсировать убытки странам, пострадавшим из-за срыва поставок газа в январе 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Кремле на совместной пресс-конференции с Президентом Болгарии Георгием ПЫРВАНОВЫМ. (УНИАН: Президент Болгарии сегодня официально поставил вопрос перед Россией о компенсации за не поставленный газ в январе.)

«Мы считаем, что финальную юридическую ответственность за случившуюся проблему несет украинская сторона, на ней и должны быть локализованы возможные убытки. Мы разберемся с нашими украинскими партнерами», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

По его словам, тот факт, что Украина перешла на европейские цены за газ, является достаточной гарантией того, что «мы избежим подобного рода споров на будущее».

В то же время, он отметил, что Россия будет самым внимательным образом смотреть за исполнением договора украинской стороной.

Д.МЕДВЕДЕВ признал, что Болгария является одной из самых пострадавших стран в результате газового кризиса.

По его мнению, для недопущения повторения таких событий необходимо разработать новую законодательную международную базу и реализовать новые проекты для диверсификации поставок.

Как сообщал УНИАН, страны Евросоюза с 7 по 20 января 2009 года не получали российский газ, поскольку РФ прекратила его транзит через Украину. Россия в газовом кризисе винила Украину, обвиняя ее в воровстве газа. Украина опровергала все обвинения.

19 января НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" подписали договоры о поставках и транзите газа на 2009-2019 годы. 20 января Россия возобновила подачу газа в Европу.

При этом 20 января комиссар Евросоюза по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС заявил об отсутствии фактов несанкционированного отбора газа Украиной после 31 декабря 2008 года.

26 января заместитель главы российского газового холдинга Александр МЕДВЕДЕВ заявил, что ОАО "Газпром" за первые недели января потерял прибыли более чем на 2 миллиарда долларов и вправе требовать компенсации от Украины. "Мы вправе потребовать от Украины полной компенсации, поскольку за первые недели января мы потеряли прибыли более чем на 2 миллиарда долларов", - заявил А.МЕДВЕДЕВ.

Он отметил, что "Газпром" вправе подать против Украины иск о возмещении прибылей, упущенных в ходе недавнего газового конфликта.