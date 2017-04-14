Пентагон отказался комментировать возможность превентивного удара по КНДР

В Пентагоне отказались обсуждать информацию СМИ о том, что США готовы нанести превентивный удар по КНДР, однако и исключать эту возможность не стали.

Об этом заявила официальный представитель в штаб-квартире американского Минобороны Дана Уайт, передает Reuters. Она подчеркнула, что Пентагон не обсуждает публично будущие военные операции.

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"Командный состав всегда рассматривает полный спектр возможностей для защиты от любых непредвиденных обстоятельств", — отметила Уайт.

Также она заверила, что приверженность США защите своих союзников, включая Японию и Южную Корею, остается непоколебимой.

Ранее NBC News со ссылкой на источники в американской разведке сообщал, что США готовы нанести упреждающий удар по КНДР, если будут замечены признаки подготовки к ядерным испытаниям.