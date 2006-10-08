Россия не оставит Грузии ”ни патрона, ни автомата, ни портянки”

Вице-премьер-министр, министр обороны России Сергей ИВАНОВ не разделяет мнение руководства НАТО о том, что кризис в отношениях России и Грузии исчерпан с освобождением офицеров.

Об этом С.ИВАНОВ заявил в интервью программе «Вести» российского телеканала.

«Мы так не считаем. Давайте вспомним вообще отношения России и Грузии с момента развала Советского Союза. Был Гамсахурдиа, мы помним, что было в те времена. Был ШЕВАРДНАДЗЕ, когда уже начинались серьезные проблемы в российско-грузинских отношениях. Это поддержка чеченских террористов - один рейд Гелаева в Абхазию чего стоит. В том числе начались и провокации в отношении российских военнослужащих», - сказал С.ИВАНОВ.

Министр обороны России считает «полной чушью» утверждения, что Россия намерена препятствовать Грузии во вступлении в НАТО. «Руководство Грузии само вольно определять, куда им вступать, куда им не вступать. Другой вопрос, что мы не обязаны оплачивать это стремление руководства Грузии. Это уже совершенно другой вопрос и это связано с нашими национальными интересами», - пояснил он.

С.ИВАНОВ также опроверг утверждения о стремлении России аннексировать территории Грузии (речь идет об Абхазии и Южной Осетии - УНИАН). «Мы ничего не аннексируем, и присоединять эти территории в состав России не собираемся. Другое дело, что за 15 лет само руководство Грузии своей политикой по отношению к автономиям сделало все, чтобы их вытолкнуть из состава Грузии», - добавил министр.

По его словам, Министерство обороны РФ после вывода своих баз с грузинской территории не оставит Грузии «ни патрона, ни автомата, ни портянки, поскольку это наше имущество, деньги наших налогоплательщиков».

Министр также подтвердил намерение России ускорить вывод военных баз с территории Грузии. «Наши военные, особенно в Тбилиси, фактически находятся там на положении заложников, и чем раньше мы их оттуда заберем, тем проще нам будет работать», - убежден С.ИВАНОВ.

Как сообщалось, грузинские власти 27 сентября задержали пятерых российских военнослужащих. Одного из них затем отпустили, а четырех офицеров обвинили в шпионаже. Россия расценила произошедшее как провокацию.

МИД РФ объявил об отзыве посла в Тбилиси в Москву для консультаций, а также об эвакуации части сотрудников посольства и членов их семей. 2 октября также стало известно о приостановке Россией транспортного и почтового сообщения с Грузией.

В этот же день грузинские власти передали четырех российских офицеров представителям ОБСЕ, после чего они смогли вернуться на родину.

6 октября по обвинению в отсутствии миграционных документов российские власти депортировали из страны более ста грузин. Также на прошлой неделе в Москве правоохранительными органами была приостановлена работа нескольких крупных ресторанов, принадлежащих гражданам Грузии.