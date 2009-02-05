Уолл-стрит обвиняет Обаму в популизме

Представители Уолл-стрит подвергли критике решение президента США Барака Обамы ограничить зарплаты сотрудников в компаниях, которые получают финансовую помощь от государства, сообщает France Presse.

По словам представителя консалтинговой фирмы Briefing.com Патрика О`Хэйр, указ Обамы "наверняка понравится людям, однако он ставит государство на очень скользкий путь ограничения зарплат в частном секторе". По мнению Дугласа Макайнтера, работающего на финансовом сайте 24/7 Wall Street, ограничения на зарплату приведут к оттоку квалифицированных сотрудников из банковской сферы, что станет только препятствием для ее восстановления.

В то же время многие аналитики высказали мнение, что государство, как и любой инвестор, вправе защищать собственные вложения в пострадавшие от кризиса финансовые учреждения.

В среду, напоминает Лента.ру, Барак Обама подписал указ, ограничивающий 500 тысячами долларов в год компенсации для топ-менеджеров компаний, получающих федеральную поддержку. В заявлении Минфина США говорится, что "эти меры должны обеспечить, чтобы деньги налогоплательщиков использовались исключительно в общественных интересах, а не для обогащения отдельных лиц".

Новые правила также вносят ограничения на использование корпоративных самолетов, ремонт офисов и проведение корпоративных праздников.