Консорциум Набукко готов к партнерству с Россией

Международный консорциум, созданный для строительства газопровода "Набукко" (Nabucco), готов рассмотреть вопрос участия в проекте России, сообщил в среду на конференции в Анкаре управляющий директор консорциума Рейнхард Митчек (Reinhard Mitschek).

"Мы ни в коем случае не отказываемся от участия в проекте России. Если от России поступит соответствующее предложение, мы обсудим его с партнерами", - сказал Мичтек, обсуждающий в турецкой столице вопросы реализации амбициозного проекта.

Проект "Набукко", оцениваемый в 7,3 миллиарда долларов, предусматривает прокладку газопровода в Австрию из района Каспийского моря в обход России. Он станет продолжением уже проложенного в Турцию газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум, и рассчитан на ежегодную транспортировку 20-30 миллиардов кубометров газа.

Переговоры по "Набукко", одним из главных вопросов которых являются гарантии заполнения магистрали, ведутся не один год. Они активизировались в начале этого года после того, как разразился российско-украинский газовый конфликт.

В качестве потенциальных поставщиков газа для "Набукко" называются Азербайджан, Иран, Туркмения и в последнее время Ирак. Идею поставок иракского газа в Европу поддерживают в США.

В России скептически относятся к возможности реализации в ближайшие годы проекта.

РИА “Новости”