Не несчастный случай: в Турции назвали терактом мощный взрыв в Диярбакыре

МВД Турции заявило, что взрыв в турецком городе Диярбакыр, который прогремел 11 апреля и унес жизни трех человек, был терактом. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сюлейман Сойлу, пишет "Радио свобода" со ссылкой на местный телеканал.

Чиновник заявил, что нападение было совершено через тоннель, который был прорыт под зданием.

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При этом накануне министр заявлял, что взрыв произошел из-за несчастного случая во время ремонтных работ в отделении, где ремонтировали бронетехнику.

Как сообщал УНИАН ранее, в турецком городе Диярбакыр, который в основном населяют курды, прогремел взрыв, несколько человек получили ранения.

Очевидцы сообщали, что в результате взрыва возник большой столб дыма, который поднимался вокруг окрестных домов.