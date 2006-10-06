Две тысячи полицейских будут охранять завтра 12 демонстраций в Варшаве

Завтра, 7 октября, в столице Польши запланировано проведение двенадцати разных манифестаций. Помимо трех больших, организованных партиями Право и Справедливость, Лига польских семей и Общественной платформой, состоятся также меньшие пикеты и демонстрации.

Лига польских семей проведет "Марш Белой Розы", Общественная платформа - "Голубой Марш", а Право и Справедливость проведет митинг в поддержку правительства премьера Ярослава КАЧИНЬСКОГО.

Демонстрации пройдут по главными улицами Варшавы. В 11.00 начнут шествие сторонники Лиги польских семей, в полдень стартует "Марш Белой Розы", в 13.00 под Дворцом культуры и науки начнут демонстрацию сторонники партии Право и Справедливость.

Исполняющий обязанности городского головы Варшавы Казимеж МАРЦИНКЕВИЧ еще в начале недели обращался с письмами к партии Право и Справедливость с просьбой отменить запланированные на субботу мероприятия, опасаясь, что на улицах не будет соблюден порядок. Письма с соответствующей просьбой были направлены также в Лигу польских семей и Общественную платформы. К.Марцинкевич в выступлении на польском радио заметил, что "Польше не нужна буря, а лишь спокойные дебаты и спокойное управление. Сейчас в стране царит военная атмосфера, беспрестанные атаки, горячая политическая атмосфера". Сам К.Марцинкевич в демонстрациях участвовать не будет.

Организаторы "Голубого Марша" надеются, что на демонстрацию прибудет более 10 тысяч человек со всей Польши. Представители Лиги польских семей сообщили, что "Марш Белой Розы" соберет более 11 тыс. участников. Генеральный секретарь партии Право и Справедливость Йоахим БРУДЖИНЬСКИ отметил, что сторонников кабинета Ярослава КАЧИНСЬКОГО на демонстрации будут десятки тысяч. По его словам, премьер-министр Польше также примет участие в субботней демонстрации.

Вице-премьер, руководитель Министерства внутренних дел и Администрации Польши Людвик ДОРН заверил, что полиция готова к запланированным на завтра демонстрациям. В связи с демонстрациями столичная полиция предупреждает о перекрытии движения в городе. Как сообщил в Варшаве спикер столичной полиции, подинспектор Мариуш СОКОЛОВСКИ, все манифестации будут контролировать более 2 тысячи полицейских.