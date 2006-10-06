Парламент Венгрии в пятницу поддержал правительство Ференца ДЮРЧАНЯ, оказавшегося в центре скандала, связанного с обнародованием аудиозаписей с признаниями премьера о том, что он лгал, говоря прилюдно об успехах венгерской экономики.

Как передает РИА “Новости”, законодателям хватило извинений опального премьера, а вот оппозиция осталась недовольно и по-прежнему требует его отставки на новом митинге.

Накануне премьер-министр Венгрии публично принес извинения за то, что позволил себе обольстить избирателей иллюзиями относительно экономического положения страны.

ем временем, в центре Будапешта начался новый митинг оппозиции. Собравшиеся на площади Кошута перед зданием парламента требуют отставки Ф.ДЮРЧАНЯ. В руках митингующих - венгерские национальные флаги, плакаты и транспаранты. Манифестация проводится по инициативе лидера оппозиционного ФИДЕС-Венгерского гражданского союза Виктора ОРБАНА. Накануне он заявил, что "Венгрия переживает глубокий кризис, вызванный политикой нынешнего руководства". Лишь уход премьера в отставку означает для Венгрии спокойствие и стабильность.

Находящиеся у власти социалисты и свободные демократы отказались принять ультиматум оппозиционного политика, который дал правящим партиями 72 часа на выполнение требований, направленных на отставку премьера.