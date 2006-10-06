Тимошенко подарит Кушнареву платье и туфли

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО подарит заместителю руководителя фракции Партии регионов Евгению КУШНАРЕВУ платье и туфли из своего личного гардероба.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, “Ю.ТИМОШЕНКО взяла на себя обязательство подобрать специально для Е.КУШНАРЕВА под ожерелье платье и туфли из своего личного гардероба”.

“Носите на здоровье, господин Евгений! Надеемся, что новый „прикид” понравится вашему шефу - Виктору ЯНУКОВИЧУ”, - отмечается в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, сегодня в сессионном зале ВР возник спор между депутатами Е.КУШНАРЕВЫМ и Ю.ТИМОШЕНКО относительно отмены депутатских льгот.

Выступая с парламентской трибуны, Е.КУШНАРЕВ заявил: «Уважаемая, Юлия Владимировна, и одной жемчужины из ожерелья на вашей шее достаточно, чтобы среднестатистическая украинская семья жила 5 лет».

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что это бижутерия, и она не имеет никакой ценности. Депутат передала свое ожерелье журналистам для проведения экспертизы.