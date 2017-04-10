В Канаде из-за схода снежной лавины погибли четверо туристов

В Канаде на горе Харви сошла снежная лавина, как информирует Тһе globe and mail.

Из-за схода снежной лавины погибли четверо туристов. Группа из пяти туристов была в походе, когда сошла снежная лавина. Поисково-спасательные бригады искали их несколько часов.

Сейчас без вести пропавшим считается один человек.

Читайте такжеВ итальянских Альпах при сходе лавины погибли по меньшей мере четыре человека

К поисковым работам присоединились 19 добровольцев и два вертолета.

Имена погибших пока не разглашают, пока не будут извещены все члены семей покойных.

Как сообщал УНИАН, недавно в результате схода лавины в Японии пострадали десятки людей