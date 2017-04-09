В Турции упал воздушный шар с туристами, есть погибший (фото)

10:57, 09 апреля 2017
Мир
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Турецкие СМИ сообщают, что пострадали около 20 человек.

Погиб французский турист / hurriyet.com.tr

В Турции упал воздушный шар с туристами. В результате инцидента погиб французский турист. Об этом сообщает Hurriyet.

hurriyet.com.tr

Турецкие СМИ также сообщают, что пока известно об около 20 пострадавших, среди которых граждане Франции, Колумбии и Турции. Их доставили в больницу.

hurriyet.com.tr

Подробности инцидента уточняются. Местные СМИ сообщают, что шар мог зацепить электрический провод из-за сильного бокового ветра и совершил жесткую посадку.

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Теги: #Турция#воздушный шар