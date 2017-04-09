В России произошел взрыв газа в жилой многоэтажке, есть погибшие (видео)

В российском Таганроге прогремел взрыв бытового газа в жилой многоэтажке. В результате инцидента погибли два человека, еще двое пострадали, пишет ТАСС.

Отмечается, что первоначально сообщалось об одной жертве - девушке 1996 года рождения. Однако позже спасатели обнаружили тело еще одного погибшего.

"При разборе завалов найдено тело еще одного человека", - сказал собеседник агентства.

В результате ЧП повреждено внешнюю стену на площади 20 кв. м, межкомнатные перегородки. Выбиты стекла в четырех квартирах. По данным МЧС, частично разрушена кровля в квартире, где прогремел взрыв.

Сейчас организована доследственная проверка. Всего в доме находится 80 квартир. Отселены 134 человека, из которых 64 размещены в местном детском саду, используемом как пункт временного размещения. Остальные разместились у родственников и знакомых