Der Spiegel: Звезда реалити-шоу столкнулся с реальностью

Об этом пишет Марк Питцке в статье "Звезда реалити-шоу столкнулся с реальностью", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

Дональда Трампа редко можно увидеть таким взволнованным. "Маленькие дети!", - рассерженно восклицает президент США, ссылаясь на недавнее нападение предположительно с применением отравляющего газа в Сирии. "Их смерть была оскорблением для человечества". И: "Я говорю вам, это нападение на детей вчера сильно задело меня".

Трамп в Розовом саду Белого дома, рядом с ним его гость, король Иордании Абдалла II. Его визит был давно запланирован, но новости из страны, северного соседа Иордании, значительно сократили эту встречу, и вынудили новичка Трампа принимать решительные меры: внезапно он столкнулся с его первым двойным кризисом.

Сначала Северная Корея, теперь Сирия. Звезда реалити-шоу столкнулся с реальностью. Как правило, он встречался с ней, решительно наступая, подчиняясь инстинктам и эмоциям. "То, что произошло вчера, неприемлемо", - сказал он во время встречи с королем Абдаллой II, которая была полностью омрачена ужасом, произошедшим в Сирии. "Этот гнусный акт режима Асада нельзя игнорировать".

Трамп умалчивает детали

Предложение с буквально взрывной силой. Разве Трамп не терпел сирийского диктатора Башара аль-Асада, как "политическую реальность", предположительно, лишь бы не приближаться к его союзнику, России? "Асад выглядит лучше, чем другая сторона", - сказал Трамп полтора года назад, хотя зверства Асада были очевидны уже давно.

Что теперь? Что изменило его мнение? Видимо, недавние фотографии из Сирии. "Для меня, это перешло многие границы, не только красную линию" – намек на пустые угрозы его предшественника, Барака Обамы в отношении Асада почти четыре года назад. "Мое отношение к Сирии и Асаду", - говорил Трамп и казалось, будто он даже гордится этим, -"сильно изменилось".

Но что это значит? Дипломатия? Санкции? Бомбы? Сухопутные войска? Что именно Трамп хочет сделать не так, как Обама, который также выражал возмущение, но потом –вполне осознанно – бездействовал? И где в этом всем военный брат Асада, Владимир Путин, который вдруг понял, что "благословленный" им новый президент США гораздо более непредсказуемый, чем планировалось?

Трамп, как всегда, умалчивает такие неприятные детали. Либо он не хочет связывать себя обещаниями, либо он сам пока точно не знает. Потому что все происходит слишком быстро. Эксперты гадают, является ли отступление Трампа назад импульсивным или продуманным. Но это главная новость во всех заголовках дня, в котором сменилось так много событий.

Россия продолжает поддерживать Асада

Потому что в политическом Вашингтоне "взорвалась другая бомба": ультраправый главный советник Трампа Стивен Бэннон потерял свое место в Совете национальной безопасности. Возможно, за этим скрывается внутренняя борьба за власть, в которой уважаемые эксперты заменили приближенного к России идеолога Бэннона на советника по безопасности Герберта Макмастера. Это, в свою очередь, могло привести к такому повороту в Сирии.

Суматоха началась в Нью-Йорке, в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Франция созвала специальное заседание по Сирии, и, согласно календарю, в апреле в Совете председательствуют США, под руководством нового посла Никки Хейли, дипломатичного, но неопытного бывшего губернатора. Разворачивается драма: Франция, Великобритания и США выносят поспешно составленную резолюцию по Сирии. Она решительно осуждает применение отравляющего газа и постановляет провести международное расследование. Основное внимание: сирийские ВВС.

Но ясно, что Россия никогда не примет ее. Москва сразу же дает это понять, активно защищая Асада. В Совете Безопасности заместитель посла Владимир Сафронков - яростная замена недавно умершего, уважаемого ветерана ООН Виталия Чуркина – пошел еще дальше. До абсурда.

Резолюция отражает "кампанию Запада против Дамаска", - громко заявляет Сафронков, и ее необходимо выбросить "на свалку истории". Организаторами "предполагаемого инцидента" были не войска Асада, а "химические террористы". Долгая, яростная тирада Сафронкова полна ложных обвинений, отвлекающих маневров, дымовых шашек и "фальшивых новостей" – стратегия, которая в настоящее время, должно быть, знакома и американцам.

Трамп в тех же ситуациях, что Обама

Никки Хейли парирует с помощью пламенного доклада. Дрожащей рукой она высоко поднимает две фотографии мертвых детей. "Посмотрите на эти фотографии. Мы не можем закрывать глаза на это", - говорит она. В отличие от Трампа, она обвиняет не только Асада, но и, главным образом, Россию. "Этот совет считает себя сторонником мира и прав человека", - призывает она. "Мы не заслуживаем такого описания, если мы не начнем действовать сегодня".

Короткое, но трогательное заявление мгновенно превращает Хейли в новую звезду ООН. Хотя она сама себе противоречит, поскольку недавно называла Асада неотъемлемой частью Ближнего Востока. Так же, как госсекретарь США Рекс Тиллерсон, который на прошлой неделе заявил, что судьбу Асада должен "решать сирийский народ", а не Запад.

Однако, Хейли и Трамп отметили, что в своем скоординированном – и, разумеется, популярном среди избирателей – изменении мнения по Сирии они не могут довольствоваться пустыми словами. Как и ожидалось, Москва заблокировала резолюцию, она будет пересмотрена, то есть, размыта. В любом случае, у нее был бы такой же эффект, как у всех резолюций до нее.

Теперь Трамп оказался там, где был Обама три с половиной года назад. "Соединенные Штаты на стороне наших союзников по всему миру и осуждают это отвратительное нападение", - сказал он в Розовом саду. Что теперь? "Я не люблю говорить, куда иду, и что собираюсь делать", - подмигивает он.