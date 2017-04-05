Под Вашингтоном возле авиабазы разбился истребитель F-16

Самолет F-16 американских ВВС разбился в среду утром в штате Мэриленд. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает The Washington Post.

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Чиновник американских военно-воздушных сил, пожелавший остаться анонимным, сказал, что разбившийся истребитель F-16 принадлежал 113-му боевому крылу Национальной гвардии ВВС. Самолет потерпел крушение в безлюдной местности примерно в 5-6 милях к юго-западу от Нэшнл-Харбор.

Пресс-секретарь пожарного департамента имени принца Джорджа Марк Брэди сказал в интервью каналу NBC4, что он не знает, двигался самолет в направлении к или с расположенной неподалеку Объединенной авиабазы "Эндрюс". На этой базе находится штаб-квартира 113-го истребительного авиаполка.

По его словам, катапультировавшегося пилота подобрал и транспортировал в госпиталь военный вертолет.