У США "нет защиты" от массового запуска новых российских ракет - американский генерал

У Соединенных Штатов "нет защиты" от крылатых ракет наземного базирования, которые были недавно развернуты Россией, заявил Конгрессу высокопоставленный американский генерал Джон Хайтен, передает Голос Америки.

Он предупредил, что российская ракетная система "может угрожать большей части континентальной Европы" и что у США "нет от нее защиты", особенно в том, что касается обороны европейских союзников.

Развертывание ракеты "вызывает тревогу", и США "должны понять, что с этим делать", сказал Хайтен.

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Генерал подтвердил, что развернув ракету, Россия нарушила Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, поставивший под запрет американские и российские ракеты наземного базирования данного типа.

Хайтен заявил, что США должны вести разговор с Россией с позиции силы, и выступил за модернизацию вооруженных сил для укрепления американских позиций.

"Единичная крылатая ракета наземного базирования не представляет значительную угрозу США или нашим союзникам", – сказал Хайтен, выступая в комитете Сената по вооруженным силам. Однако "это говорит о начале развертывания структуры, которая может представлять угрозу в будущем", добавил он.

Напомним, 14 февраля газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники в администрации США, что Россия разместила на своей территории крылатые ракеты в нарушение соглашения о ракетах средней и меньшей дальности. Всего у России два дивизиона "запрещенных" крылатых ракет, рассказали изданию американские чиновники.

В российском МИД эти сведения назвали "голословными обвинениями".