Польская нефтегазовая компания не заплатила RUE за декабрьский газ

Польская национальная нефтегазовая компания PGNiG не заплатила за доставленный швейцарским трейдером RosUkrEnergo газ в декабре прошлого года, сообщает Gazeta Wyborcza со ссылкой на источник в польской компании.

«Мы решили задержать платежи RUE за поставки в декабре на случай возможных взаимных претензий по контракту», - сказал газете представитель компании на условиях анонимности.

Пресс-секретарь PGNiG Йоанна ЗАКШЕВСКА не подтвердила и не опровергла корреспонденту УНИАН эту информацию.

Она также не уточнила размер возмещения, заложенного в контракте польской компании с RUE, ссылаясь на коммерческую тайну.

Как сообщал УНИАН, 22 января PGNiG заявил, что продолжает недополучать каждые сутки 7 млн. кубометров газа законтрактованного в RosUkrEnergo.

По данным польской стороны, швейцарский трейдер, 50% акций которого владеет российский газовый монополист «Газпром», до 30 января не объяснил невыполнение контракта, подписанного в ноябре 2006 года.

PGNiG по этому контракту, который утрачивает действие 1 января 2010 года, ежегодно получала от 2,3 до 2,5 млрд. кубометров газа.

Справка УНИАН. 28 января «Коммерсант» написал со ссылкой на источник в «Газпроме», что российская компания хочет добиться от поляков уменьшения стоимости транзита газа Ямальским трубопроводом по территории Польши для возобновления полных поставок.

29-30 января польские газеты PolskaTimes и Gazeta Wyborcza написали, что «Газпром» также может добиваться от поляков большей оплаты за российский газ и полного контроля над компанией Europolgaz, которая является оператором части Ямальского газопровода в Польше.

По данным GW, «Газпром» и PGNiG имеют по 48% акций Europolgaz.

4% компании владеет Gas-Trading, в которой самый большой пакет (43%) имеет PGNiG.